Поиск

Восемь мусульманских стран заявили о решении вступить в Совет мира

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Группа из восьми мусульманских стран подтвердила намерение вступить в Совет мира по сектору Газа по приглашению президента США Дональда Трампа, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Катара в среду.

"Главы МИД Катара, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ приветствуют переданные их лидерам президентом США Дональдом Трампом приглашения вступить в Совет мира. Министры сообщают об общем решении их стран вступить в Совет", - говорится в заявлении.

Ранее о намерении вступить в Совет мира заявили Израиль, Марокко, Аргентина, Венгрия и Белоруссия. При этом некоторые страны уже успели отказаться от приглашения, ими стали Франция, Дания, Норвегия и Швеция.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Италии, Бразилии, Индии и других. Первым председателем Совета стал Трамп.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому получено управлять анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.

Катар Египет Турция Индонезия Пакистан ОАЭ Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране сообщили о более 3 тыс. жертв протестов

Японская компания TEPCO возобновила работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

 Японская компания TEPCO возобновила работу АЭС "Касивадзаки-Карива"

Что произошло за день: среда, 21 января

Золото обновило рекорд из-за ситуации вокруг Гренландии

Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

 Трамп выразил удивление выступлением Макрона в Давосе в солнцезащитных очках

Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

 Трамп заверил, что не будет применять силу для получения контроля над Гренландией

Трамп убежден в желании и Путина, и Зеленского урегулировать конфликт

Дональд Трамп стремится к немедленным переговорам по покупке Гренландии

Трамп считает, что в ближайшие полгода Венесуэла заработает больше, чем за последние 20 лет

Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю

 Маск планирует вывести SpaceX на биржу к июлю
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8214 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });