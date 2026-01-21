Восемь мусульманских стран заявили о решении вступить в Совет мира

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Группа из восьми мусульманских стран подтвердила намерение вступить в Совет мира по сектору Газа по приглашению президента США Дональда Трампа, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Катара в среду.

"Главы МИД Катара, Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ приветствуют переданные их лидерам президентом США Дональдом Трампом приглашения вступить в Совет мира. Министры сообщают об общем решении их стран вступить в Совет", - говорится в заявлении.

Ранее о намерении вступить в Совет мира заявили Израиль, Марокко, Аргентина, Венгрия и Белоруссия. При этом некоторые страны уже успели отказаться от приглашения, ими стали Франция, Дания, Норвегия и Швеция.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Италии, Бразилии, Индии и других. Первым председателем Совета стал Трамп.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому получено управлять анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.