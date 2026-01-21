Рютте заверил Трампа, что союзники по НАТО придут на помощь США в случае атаки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в среду заявил, что вопреки опасениям американского президента Дональда Трампа союзники по НАТО помогут США в случае нападения.

"Вы не были абсолютно уверены, что европейцы придут вам на помощь в случае атаки. Позвольте мне сказать: Да, они придут", - сказал Рютте в ходе встречи с президентом США на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Трамп в свою очередь, отвечая на вопрос журналиста, достаточно ли подобных заверений со стороны генсека НАТО для изменения его мнения о союзниках, выразил надежду, что Рютте прав.

"Я надеюсь, что это правда. Он хороший человек, он никогда мне не лгал", - сказал президент США о Рютте.

Накануне Трамп заявил, что не уверен, что союзники по НАТО будут готовы помочь Вашингтону в случае серьезных проблем.