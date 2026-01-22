Поиск

Варшава заявила протест Минску в связи с контрабандой сигарет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы заявить протест в связи с контрабандой сигарет с использованием метеозондов, сообщил пресс-секретарь ведомства Мацей Вевюр.

"Временный поверенный в делах не смог ответить нам относительно роли белорусской стороны в этом (контрабанде - ИФ), но мы ставим под сомнение тот факт, что белорусская сторона не имеет ни информации, ни влияния на такое количество подобных действий", - сказал Вевюр, которого цитируют в четверг польские СМИ.

"Ему также сообщили, что продолжение подобного поведения повлечет последствия, но мы не озвучиваем публично подробности этого вопроса", - добавил представитель МИД.

По сообщению Бюро национальной безопасности, в минувшие выходные в Польшу с территории Белоруссии проникло около десятка метеозондов, которые использовались для контрабанды сигарет.

