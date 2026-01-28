Аэропорт Вильнюса трижды за сутки останавливал работу из-за воздушных шаров с контрабандой

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вильнюсский аэропорт с вечера вторника трижды приостанавливал работу из-за воздушных шаров с контрабандой, сообщил руководитель литовского Национального центра по управлению кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас.

"Работа аэропорта Вильнюса трижды приостанавливалась во вторник вечером и ночью из-за навигационных отметок, характерных для воздушных шаров, зафиксированных радаром. (...) Введенные ограничения в аэропорту затронули более 1,7 тысячи пассажиров", - сказал глава NKVC в эфире Литовского национального радио.

"Эта ночь, вероятно, была самой напряженной за все эти годы. На наших радарах было зафиксировано в общей сложности 42 отметки", - отметил он.

По словам Виткаускаса, по состоянию на утро среды обнаружены восемь шаров с контрабандными сигаретами, а также остатки еще нескольких. Задержаны четыре человека, причастных к контрабанде. "Наши службы ведут интенсивную работу. Задействованы значительные силы для выявления лиц, приходящих за этими грузами, и предотвращения подобных случаев в будущем", - резюмировал глава NKVC.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву (это приводит к периодической остановке работы вильнюсского аэропорта, поскольку контрабандисты для переправки грузов используют метеозонды) Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября.

После этого выяснилось, что в Белоруссии без возможности выехать в Литву остается множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрабандой на метеозондах переправляют сигареты в Литву сами литовцы, закупая их на белорусских фабриках для перепродажи в Нидерландах, Великобритании и других странах ЕС.