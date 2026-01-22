Поиск

Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Юрия Селиверстова новым послом страны в России, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.

Селиверстов до настоящего времени занимал пост министра финансов Белоруссии. Новым министром финансов назначен Владислав Татаринович, ранее занимавший пост заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии.

Предыдущий посол Белоруссии в России Александр Рогожник 15 января был назначен Лукашенко губернатором Витебской области. Рогожник занимал пост посла Белоруссии в РФ с июня 2024 года.

