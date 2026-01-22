Американские фьючерсы на газ обновили максимум с 2022 года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на природный газ в США в четверг обновили максимум с 2022 года и могут завершить неделю рекордным ростом более чем на 70%.

Цена контрактов с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 12:39 по Москве повысилась на 9,2% до $5,32 за млн БТЕ, при этом в ходе сессии она достигала $5,51 за млн БТЕ.

Американцы готовятся к сильной снежной буре, которая может привести к аномально низкой температуре на двух третях территории страны и нарушить работу крупных газовых объектов на ее юге, пишет Bloomberg.

Кроме того, в конце прошлой недели хедж-фонды нарастили короткие позиции на американском рынке газа, но после пересмотра прогнозов погоды поспешили их закрыть.