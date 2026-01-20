Поиск

Песков заявил, что Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Кремле с сожалением отнеслись к решению Молдавии о запуске процедуры выхода из состава Содружества Независимых Государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что, к сожалению, Молдавия продолжает "свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией".

"Здесь можно только выразить сожаление", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли решение Кишинева по выходу из состава СНГ.

