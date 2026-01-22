Поиск

На орбиту выведены британские телекоммуникационные спутники Open Cosmos

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в четверг успешно вывела на орбиту два первых интернет-спутника британской компании Open Cosmos, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

"Миссия успешно выполнена. Вывод полезной нагрузки подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии под названием The Cosmos Will See You Now запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 23:52 по местному времени (в 13:52 по Москве). Примерно через час космические аппараты были выведены на полярную орбиту высотой 1050 км.

Спутники низкоорбитальной широкополосной группировки Open Cosmos предназначены для обеспечения независимой и отказоустойчивой инфраструктуры связи в Ка-диапазоне для Европы и всего мира.

