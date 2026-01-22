Макрон заявил о задержании в Средиземном море следовавшего из РФ танкера

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг сообщил, что французские военно-морские силы провели операцию в Средиземном море в отношении танкера, который следовал из России.

"Военно-морские силы Франции высадились на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, в рамках режима международных санкций. Подозревается, что он шел под чужим флагом", - написал французский лидер в соцсети Х.

Макрон отметил, что начато расследование. "Маршрут судна был изменен", - указал он.

"Мы привержены выполнению международного законодательства и обеспечению исполнения санкционного режима", - подчеркнул политик.

По словам французского президента, военнослужащие действовали в соответствии с международными правовыми нормами.