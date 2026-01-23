Поиск

Задержанный Францией в Средиземном море танкер сопроводят в порт Марселя

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Танкер "Гринч", который, согласно французской стороне, предположительно, причастен к перевозке нефти из РФ, будет сопровожден в порт Марселя, сообщает в пятницу издание "Прованс" со ссылкой на источники.

По их информации, судно, задержанное ранее в Средиземном море, прибудет в этот порт к утру субботы.

Согласно данным "Прованс", танкер следовал из Мурманска, его задержание произошло, основываясь "на данных прокурора Марселя". Кроме того, издание отмечает, что судебные власти Франции начали расследование в отношении этого танкера.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военно-морские силы провели операцию в Средиземном море в отношении танкера, который следовал из России. По словам французского президента, военнослужащие действовали в соответствии с международными правовыми нормами.

