Россия и Китай провели консультации по двусторонним отношениям

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко провел консультации в Китае, на которых, в частности, обсуждались актуальные темы двусторонней повестки дня, сообщили в четверг в российском внешнеполитическом ведомстве.

"22 января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел в Пекине консультации с помощником Министра иностранных дел КНР (в ранге замминистра) Лю Бинем по вопросам российско-китайских отношений, а также двустороннему взаимодействию в рамках ШОС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На консультациях "состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонней повестки дня, включая график политических контактов, в том числе в контексте отмечаемого сторонами в текущем году 25-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, различные аспекты двустороннего диалога и многопланового сотрудничества между Россией и Китаем", заявили на Смоленской площади.

"Сторонами дана высокая оценка нынешнему состоянию российско-китайских связей, которые в условиях быстроменяющейся международной обстановки демонстрируют стабильность, предсказуемость и стрессоустойчивость. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы в целях раскрытия всего потенциала двустороннего взаимодействия, в том числе на площадке ШОС", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что "переговоры прошли в традиционно дружественном, конструктивном и доверительном ключе, присущем российско-китайским отношениям".