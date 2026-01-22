Космические туристы, совершившие полет на американском корабле, вернулись на Землю

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула американской многоразовой ракеты New Shepard после суборбитального коммерческого полета с экипажем из шести туристов в четверг успешно приземлилась на западе штата Техас, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 11:27 по времени Восточного побережья США (в 19:27 по Москве).

Полет продлился менее 11 минут.

В состав экипажа NS-38 входили предприниматель Тим Дрекслер, акушер-гинеколог Линда Эдвардс, международный девелопер и инвестор в сфере недвижимости Ален Фернандес, предприниматель, технолог и путешественник Альберто Гутьеррес, отставной полковник ВВС США, бывший пилот истребителя F-15 и основатель производственной компании Джим Хендрен, а также директор по запускам космических кораблей New Shepard компании Blue Origin Лаура Стайлз.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который по инерции набрал высоту примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами находилась на высшей точке полета около трех минут.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ) линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Затем после снижения капсула совершила мягкую посадку с использованием парашютной системы. А ракета-носитель NS-5 осуществила самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

С учетом нынешнего запуска в рамках программы New Shepard с 2021 года уже осуществлено 17 успешных суборбитальных миссий с экипажем, на границе между атмосферой Земли и космосом побывали 98 туриста (из них шестеро дважды).