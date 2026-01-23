США подадут заявку на проведение "Экспо-2035" в Майами

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - США планируют подать заявку на проведение Всемирной выставки в 2035 году в Майами, сообщил президент страны Дональд Трамп.

"Я объявляю о намерении Соединенных Штатов подать заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2035". Штат Флорида выразил большую заинтересованность в проведении выставки в Майами, и я полностью это поддерживаю", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, мероприятие "может стать следующей большой вехой в нашем новом Золотом веке Америки".

Трамп сообщил также, что поручил госсекретарю США Марко Рубио, уроженцу Майами, заниматься организацией процесса.