Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

Фото: Spencer Platt by Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне ослабления геополитической напряженности.

Президент США Дональд Трамп отказался от плана введения дополнительных пошлин в отношении европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии. Он также заявил, что смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для будущей сделки по Гренландии и Арктике в целом.

Трамп также дал понять, что близок к выбору кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы. При этом он добавил, что ему нравится идея оставить экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на его нынешнем посту.

Экономика США в третьем квартале выросла на 4,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 4,3%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Эксперты прогнозировали повышение на 0,4%. Расходы увеличились на 0,5%, как и ожидалось.

Данные были обнародованы со значительным опозданием из-за приостановки сбора статистики во время шатдауна. Также Минторг представил ранее не публиковавшиеся сведения за октябрь: расходы американцев повысились на 0,5%, доходы - на 0,1%.

Котировки акций Procter & Gamble Co. в четверг выросли на 2,7%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров во втором финквартале (октябрь-декабрь) увеличил выручку на 1%. При этом она оказалась хуже ожиданий экспертов, а скорректированная прибыль - лучше.

Цена бумаг представителей полупроводниковой отрасли увеличилась, в том числе Nvidia Corp. - на 0,8%, Qualcomm Inc. - на 0,9%, Advanced Micro Devices - на 1,6%, Texas Instruments Inc. - на 0,3%, Micron Technology Inc. - на 2,2%.

Акции 3M Co. подорожали на 3%, Boeing Co. - на 0,5%, Albemarle Corp. - на 4,6%, Tesla - на 4,2%, American Express Co. - на 2,3%, Microsoft Corp. - на 1,6%, Amazon.com Inc. - на 1,3%, Apple Inc. - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 0,7%.

В то же время цена акций Abbott Laboratories рухнула на 10%. Эта фармацевтическая компания резко сократила чистую прибыль в четвертом квартале, а ее выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков.

GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., в четвертом квартале увеличила чистую прибыль почти на 29%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания. Тем не менее стоимость компании упала на 7,4%, поскольку инвесторы обратили внимание на замедление темпов повышения выручки в сегменте производства двигателей, сообщает MarketWatch.

Котировки акций Mobileye Global Inc. снизились на 3,4%. Эта компания, занимающаяся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, планирует получить выручку в диапазоне $1,9-1,98 млрд за финансовый год, который завершится 26 декабря 2026 года. При этом опрошенные LSEG эксперты предполагают в среднем $2 млрд.

Бумаги McCormick & Co. упали в цене более чем на 8%. Производитель специй и приправ в четвертом финквартале (сентябрь-ноябрь) увеличил чистую прибыль на 5,3%, но скорректированный показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 306,78 пункта (на 0,63%) и составил 49384,01 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 37,73 пункта (на 0,55%) - до 6913,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 211,2 пункта (на 0,91%) и завершил сессию на отметке 23436,02 пункта.