Американская авианосная группа направляется в Аравийское море

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln находится на подходе к региону Ближнего Востока, сообщило издание The War Zone.

На USS Abraham Lincoln размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C. В состав авианосной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В понедельник корабли, пройдя через Малаккский пролив из Южно-Китайского моря в Индийский океан, взяли курс в западном направлении в район зоны ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке.

По данным американских СМИ, ожидается, что в предстоящие выходные дни авианосная группа прибудет в Аравийское море. Телеканал CNBC, ссылаясь на американского представителя, сообщает, что корабли подойдут в регион через пару дней.

На Ближнем Востоке к югу от Ирана в настоящее время уже размещены три американских эсминца, также оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk.