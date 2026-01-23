Гвинея вновь получила право на работу в структурах Африканского союза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Африканский союз восстановил членство Гвинеи в этой международной организации. Оно было приостановлено в 2021 году после военного переворота в стране.

"Совет мира и Безопасности Африканского союза принял решение о восстановлении участия Гвинеи в работе организации в связи с прогрессом, достигнутым в реализации плана действий по восстановлению конституционного порядка, кульминацией которого стала успешная организация президентских выборов 28 декабря", - сообщает в пятницу агентство EFE.

Африканский союз призвал власти Гвинеи продолжать работу над участием всех политических структур в управлении страной ради примирения, укрепления национальной сплоченности и стабильности, а также рекомендовал своевременно организовать парламентские выборы для завершения переходного периода.