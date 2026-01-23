Поиск

Правительство Франции избежало очередных вотумов недоверия

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) отвергло в пятницу два вотума недоверия правительству страны, инициированных крайне левой партией "Непокорённая Франция" и правым "Национальным объединением".

Две политические силы предлагали выразить правительству недоверие из-за использования премьер-министром Себастьеном Лекорню статьи 49.3 конституции для утверждения доходной части бюджета на 2026 год, сообщает Le Figaro. Эта статья позволяет правительству утверждать законопроекты в обход их вынесения на голосование парламента.

Вотум недоверия, инициированный "Непокорённой Францией", получил 269 голосов "за" при 288 необходимых. Вотум недоверия от "Национального объединения" набрал всего 142 голоса.

Ранее в январе в Национальном собрании также были выдвинуты два вотума недоверия правительству страны из-за торгового соглашения ЕС с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР, однако они не набрали нужного количества голосов.

