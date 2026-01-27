Поиск

Правительству Франции удалось избежать очередных вотумов недоверия

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Депутаты нижней палаты французского парламента (Национального собрания) во вторник вечером отвергли два вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню.

Вотумы были инициированы правым "Национальным объединением" и левыми политическими силами Национального собрания без участия Социалистической партии.

За предложение левых о недоверии правительству проголосовали 267 парламентариев при необходимом большинстве в 289 голосов. Вотум от "Национального объединения" набрал лишь 140 голосов.

Инициативы левой и правой оппозиции были связаны с очередным использованием Лекорню статьи 49.3 Конституции, на этот раз для утверждения расходной части бюджета страны на 2026 год. Данная статья позволяет принять закон в обход голосования парламента.

Предыдущие два вотума недоверия в связи с использованием правительством статьи 49.3 для доходной части бюджета были отвергнуты 23 января.

