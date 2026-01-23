Еврокомиссия направляет 447 аварийных электрогенераторов на Украину

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу о направлении 447 аварийных электрогенераторов стоимостью 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС для восстановления электроснабжения социальных объектов и критически важных служб на Украине.

Генераторы из стратегических резервов спасательного компонента Механизма гражданской защиты ЕС - rescEU, размещенных в Польше, будут распределены, чтобы удовлетворить неотложные потребности, сообщается в коммюнике ЕК.

В Брюсселе напомнили, что с 2022 года ЕС направил на Украину около 10 тыс. генераторов через Механизм гражданской защиты.