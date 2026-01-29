Поиск

ЕК выделит Украине и Молдавии экстренную помощь в размере 153 млн евро

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о выделении 153 млн евро экстренной помощи Украине и принимающей беженцев Молдавии для обеспечения острых потребностей, связанных с низкими температурами и отсутствием электроэнергии.

"Благодаря новой гуманитарной помощи в размере 153 млн евро и дополнительно предоставляемым в этом месяце 947 генераторам, мы хотим, чтобы у людей были жилье, тепло", - заявила член ЕК по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что ЕС "выделяет Украине в ответ на неотложные потребности первоначальные 145 млн евро гуманитарной помощи для обеспечения защиты, жилья, продовольствия, денежной помощи, психосоциальной поддержки, а также доступа к воде и медицинским услугам". Еще 8 млн евро будут направлены на поддержку размещения украинских беженцев в Молдавии.

ЕК напомнила, что на этой неделе на Украину было доставлено 447 генераторов электроэнергии для восстановления электроснабжения социальных объектов и критически важных служб.

"В настоящее время развертываются еще 500 генераторов из стратегических резервов (спасательного компонента Механизма гражданской защиты ЕС - ИФ) rescEU, чтобы помочь обеспечить бесперебойную работу основных служб", - говорится в сообщении ЕК.

