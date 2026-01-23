Военные учения в Гренландии будут продолжаться в течение всего 2026 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Военные учения в Гренландии Arctic Endurance будут продолжаться в течение всего 2026 года, сообщили в пятницу в вооруженных силах Дании.

"Для датских военных и союзников НАТО учения в Гренландии продолжатся в ближайшие недели. Учения Arctic Endurance начались на этой неделе и будут продолжаться в течение 2026 года. Планирование сотрудничества с союзниками НАТО идет в полном разгаре", - говорится в пресс-релизе.

В список участвующих стран входят Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Исландия и Бельгия - все те, чьи военные были, либо находятся в Гренландии для планирования предстоящих учений.

Учения являются продолжением аналогичных мероприятий в 2025 году.

Планирование и разведка осуществляются в тесном сотрудничестве с вооружёнными силами и Арктическим командованием.

Дополнительные страны НАТО проявили интерес к отправке разведывательных групп в Гренландию и, как ожидается, прибудут в течение года.

90 постоянных сотрудников Арктического командования составляют ядро как учений, так и планирования. В нынешней ситуации к ним присоединились специалисты по планированию из Дании.

В море постоянный состав инспекционных судов, которые всегда присутствуют на Фарерских островах и в Гренландии, усилен фрегатом, который, среди прочего, даёт постоянным кораблям большую свободу передвижения. Некоторые из кораблей сейчас тренируются с французским фрегатом Brittany, который прибыл на учения у берегов Исландии.

В ближайшие недели к учениям присоединятся датские истребители F-35, сообщает пресс-служба вооруженных сил.