НАТО проведет учения в Арктике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В ближайшие месяцы у НАТО запланированы учения в Арктике, заявил на пресс-конференции руководитель Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.

"Мы подтвердили стратегическую важность Арктики и запланировали учения НАТО на ближайшие месяцы", - сказал.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что ему пока не известно в подробностях, какие именно договоренности по военному сотрудничеству в Гренландии достигнуты между Данией и США.

"Мы пока на ранней стадии. Конечно, мы знаем о рамочном соглашении между Данией и США, но мы ожидаем указаний, после чего начнем заниматься своим делом", - сказал он.

Накануне в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от плана по введению пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. Трамп пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. Однако глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что США все еще представляют угрозу для Гренландии.

Axios со ссылкой на источники сообщал, что обсуждаемое соглашение по Гренландии не подразумевает передачи США суверенитета над островом, однако разрешает размещение там системы ПРО "Золотой купол". Уточняется, что план включает обновление соглашения США и Дании от 1951 года, которое позволило Вашингтону строить военные базы на острове.

Кроме того, по словам источников Axios, план "включает разделы об усилении безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике", а также о "дополнительных работах по сырьевым ресурсам".

Дональд Трамп НАТО США Дания Гренландия Арктика Джузеппе Каво Драгоне
