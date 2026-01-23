Финляндия решила вернуть своих офицеров из Гренландии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Миссия офицеров связи, отправленных Финляндией в Гренландию завершена, и они вернутся на родину в ближайшие дни, сообщил в пятницу портал телерадиовещания Yle.

"Неделю назад Финляндия направила двух офицеров в Гренландию в ответ на обращенную к союзникам просьбу Дании принять участие в учениях Arctic Endurance. Помимо Финляндии, солдат или офицеров направили ещё семь стран", - говорится в публикации, автор которой отметил, что, "по крайней мере, немцы и голландцы уже вернулись на родину".

Решение Финляндии о возвращении офицеров последовало после того, как президент США Дональд Трамп заявил накануне в Давосе, что Соединённые Штаты не будут применять военную силу для захвата контроля над островом, и он не будет вводить дополнительные таможенные пошлины в 10% в отношении восьми стран, направивших своих солдат в Гренландию.