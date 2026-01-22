НАТО пока не собирается проводить учения в Гренландии и разворачивать там полноценную миссию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Руководство НАТО на данном этапе не готовится организовать маневры в Гренландии - автономной территории Дании, сообщает Politico в четверг со ссылкой на источник.

"Высокопоставленный военный чиновник НАТО сказал, что в настоящее время в альянсе не планируют учения в Гренландии, тем более не идет речи о полноценной миссии НАТО в Арктике", - информирует издание.

Накануне CNN сообщал, что власти Франции направили руководству НАТО предложение организовать маневры альянса в Гренландии.

Однако, как утверждает Politico, заявления президента США Дональда Трампа в среду по поводу Гренландии оказались неожиданностью для Европы. При этом в четверг лидеры Евросоюза обсудят трансатлантические отношения на неформальном заседании Европейского совета в формате ужина в Брюсселе. На саммите не ожидают присутствие генсека НАТО Марка Рютте, хотя он мог играть ключевую роль в договоренностях по Гренландии.

В то же время Politico приводит мнение неназванных послов европейских стран, что они чувствуют себя обманутыми из-за политики США, хотя они ратовали за укрепление трансатлантических связей. Также в Европе звучали призывы проявлять осторожность, несмотря на изменение риторики президента США.

Ранее Трамп заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии. Он пообещал не применять силу для установления контроля над Гренландией. Однако глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что США все еще представляют угрозу для Гренландии.