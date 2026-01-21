Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Власти Франции направили руководству НАТО предложение организовать маневры альянса в Гренландии - самоуправляемой территории Дании, сообщает в среду CNN со ссылкой на французское правительство.

"В Елисейском дворце заявили в среду телеканалу, что Франция запросила учения НАТО в Гренландии, и что Париж готов внести вклад в них", - передает CNN.

Телеканал напоминает, что ранее Франция вместе с рядом других европейских стран направила военных в Гренландию на другие учения - "Арктическая стойкость", под эгидой Дании.

За последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Во вторник Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов передавало, что в странах Европы высказывают мнение, согласно которому президент США Дональд Трамп мог неправильно истолковать причины переброски европейских военных в Гренландию и счесть передислокацию военнослужащих провокационным шагом.

При этом глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заверял, что Дания хочет взять больше ответственности за обеспечение безопасности Гренландии, и что идущие в январе на острове учения не были сюрпризом для Вашингтона.