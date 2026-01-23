Поиск

ЕК прогнозирует ежегодное сокращение потребления вина в Европе на 0,9% вплоть до 2035 г.

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии ожидают, что в ближайшие девять лет потребление вина в Европе будет снижаться ежегодно на 0,9%, приводит газета Le Figaro данные доклада ЕК.

Так, согласно докладу, к 2035 году потребление вина европейскими гражданами старше 16 лет сократится с 21,2 л в год на душу населения до 19,3 л.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, главный потребитель вина в Европе - Франция, за ней следуют Италия, Германия и Испания. Согласно исследованию 2023 года ассоциации Vin et Societe, во Франции уже значительно сократилось потребление вина: если в 1960-х гг. показатель составлял 127 л в год на душу населения, то, по последним данным, на душу населения во Франции выходит 40 л в год.

В ЕК объясняют такую тенденцию тем, что "потребители обеспокоены состоянием здоровья, а также тем, что национальная политика взывает к умеренному потреблению алкоголя". Кроме того, снижение потребления может быть связано с "изменением привычек и предпочтений потребителей". Также зачастую предпочтение отдается качеству, а не количеству.

Европа Еврокомиссия Франция
