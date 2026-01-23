США разместили в районе Ближнего Востока подлодку со 154 "Томагавками"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пентагон разместил недалеко от Ближнего Востока атомную подводную лодку USS Georgia, способную нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км, сообщило издание Army Recognition.

В регионе также находится ударная атомная подводная лодка USS South Dakota, оснащенная 12-ю такими ракетами.

В настоящее время к Аравийскому морю в зону ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) на Ближнем Востоке подходит авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. На его борту размещены три эскадрильи боевых истребителей F/A-18 и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C. В состав авианосной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk.

На Ближнем Востоке уже размещены три американских эсминца, также несущих ракеты Tomahawk.

Тем временем США развернули на авиабазах на Ближнем Востоке авиакрыло (авиаполк) в составе трех эскадрилий истребителей F-15E Strike Eagle, две эскадрильи истребителей F-35A Lightning II, эскадрилью истребителей F-16 Fighting Falcon, а также эскадрилью штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Авиационная группировка насчитывает около 80 боевых самолетов.

Кроме того, на Ближний Восток началась переброска зенитных ракетных комплексов Patriot и систем противоракетной обороны THAAD для защиты от возможных иранских контратак в случае проведения американской военной операции.