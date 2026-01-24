Поиск

Вице-президент США в феврале посетит Азербайджан и Армению

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению, сообщил американский президент Дональд Трамп.

Трамп в соцсети Truth Social выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за соблюдение мирного соглашения, парафированного в августе прошлого года.

Он отметил, что война между двумя странами была "ужасной" и стала одной из восьми, которые ему удалось завершить.

"В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению с целью продолжения мирных усилий и продвижения "Маршрута Трампа" к международному миру и процветанию", - подчеркнул он.

Президент США заявил о намерении укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном, заключить соглашение о мирном сотрудничестве в ядерной сфере с Арменией, а также договориться о сделках в интересах американских производителей полупроводников.

Кроме того, Трамп сообщил, что США планируют продать Азербайджану средства обороны, включая бронежилеты, катера и другую продукцию.

