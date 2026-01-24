Глава Центрального командования ВС США прибыл в Израиль

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер в субботу прибыл с необъявленным визитом в Израиль, сообщило в субботу издание The Times of Israel.

По данным портала Ynet, Купер проведет встречи с высокопоставленными представителями Израиля на фоне наращивания американских сил на Ближнем Востоке и возможного нанесения удара по Ирану.

Ожидается, что американский адмирал встретится с начальником штаба Армии обороны Израиля и высокопоставленными чиновниками страны.