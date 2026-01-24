Уиткофф и Кушнер в субботу отправятся в Израиль на встречу с Нетаньяху

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, позже в субботу прибудут в Израиль, где проведут встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

"Представитель канцелярии израильского премьера Шош Бедросян подтвердила, что встреча состоится, однако она отказалась назвать время и предоставить какие-либо другие детали", - информирует Bloomberg.

Посольство США в Израиле также не предоставило агентству никаких комментариев.

Уиткофф и Кушнер в настоящее время находятся в Абу-Даби, где проходит трехсторонняя встреча (Россия, США, Украина) по урегулированию на Украине.