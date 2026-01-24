Поиск

Уиткофф и Кушнер в субботу отправятся в Израиль на встречу с Нетаньяху

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, позже в субботу прибудут в Израиль, где проведут встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

"Представитель канцелярии израильского премьера Шош Бедросян подтвердила, что встреча состоится, однако она отказалась назвать время и предоставить какие-либо другие детали", - информирует Bloomberg.

Посольство США в Израиле также не предоставило агентству никаких комментариев.

Уиткофф и Кушнер в настоящее время находятся в Абу-Даби, где проходит трехсторонняя встреча (Россия, США, Украина) по урегулированию на Украине.

Израиль США Джаред Кушнер Стив Уиткофф Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

Мощнейшая снежная буря охватила большую часть США

В США отменили более восьми тысяч рейсов в ожидании снежного шторма

 В США отменили более восьми тысяч рейсов в ожидании снежного шторма

Умер один из четырех пострадавших при нападениях акул в Австралии

 Умер один из четырех пострадавших при нападениях акул в Австралии

Что случилось этой ночью: суббота, 24 января

В Белом доме считают, что первый день переговоров по Украине был продуктивным

 В Белом доме считают, что первый день переговоров по Украине был продуктивным

Стармер раскритиковал Трампа за слова о союзниках США в Афганистане

Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

 Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране

 Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8233 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });