Российские туристы застряли на Кубе из-за задержки рейса Conviasa

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские туристы с пятницы не могут вылететь с Кубы в Россию из-за задержки рейса авиакомпании Conviasa, предварительно вылет запланирован на вечер субботы по местному времени, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Авиакомпания проинформировала российских туроператоров о том, что рейс с Кубы в Россию, запланированный на вчерашний день, не был выполнен. По предварительной информации, вылет воздушного судна запланирован на сегодня в 18:00 по местному времени. В 15:00 туроператоры организуют трансфер туристов из отелей в аэропорт", - рассказали в объединении.

Как отметили в РСТ, в связи с задержкой рейса всем туристам было продлено проживание в отелях.

Ранее СМИ сообщили, что сотни туристов застряли на Кубе, поскольку авиакомпании Conviasa перенесла рейс.

В свою очередь, по данным онлайн-табло аэропорта Пулково, задержан вылет рейса V0 3788 авиакомпании Conviasa на Кубу. Сначала он должен был вылететь в 22:30 в субботу, сейчас он стоит в расписании 25 января 22:30 со статусом "задержан".

