Президент ОАЭ и спецпредставитель президента РФ Дмитриев обсудили инвестиции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в воскресенье провел переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, сообщают арабские СМИ.

Отмечается, что в ходе встречи Дмитриев передал президенту ОАЭ приветствие от российского лидера Владимира Путина, а также высоко оценил тот факт, что ОАЭ приняли трехсторонние переговоры с участием США, РФ и Украины.

"Переговоры также касались сотрудничества ОАЭ и России, возможностей наращивания двусторонних связей в разных сферах, в частности, в секторе экономики, инвестиций и развития", - пишет издание Gulf News.