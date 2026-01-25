Иран ввел запрет на полеты на небольшой высоте над территорией страны

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Иранские власти в воскресенье на три месяца приостановили полеты всех воздушных судов на небольших высотах, выполняемые по правилам визуального ориентирования (Visual Flight Rules - VFR) за линией естественного горизонта и ориентирам на местности, следует из международного извещения NOTAM.

Исключение сделано для самолетов госструктур, военной авиации, поисково-спасательной и медицинской служб, а также вертолетов нефтяных компаний при условии согласования с органами управления воздушным движением.

VFR обычно используются на высоте до 5,5 тыс. м частными пилотами небольших воздушных судов.

Опубликованный NOTAM порядок не касается коммерческих рейсов, которые выполняются по правилам инструментального полета (IFR), то есть когда местонахождение, пространственное положение и параметры полёта воздушного судна определяются по показаниям пилотажно-навигационных приборов и указаниям диспетчеров.