СМИ узнали, что Хаменеи укрылся в бункере в связи с возможным нападением США на Иран

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи укрылся в подземном бункере в преддверии возможного нападения США на Исламскую Республику, сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на оппозиционный новостной сайт Iran International.

Согласно информации, полученной оппозиционным сайтом, Хаменеи ушел в подполье после того, как высокопоставленные чиновники оценили "повышенный риск потенциального нападения США", поскольку Соединенные Штаты перебрасывают значительные военные силы в регион. Указывается, что аятолла Хаменеи был доставлен в бункер вместе со своей семьей и находится под охраной элитного подразделения.

Пока Хаменеи скрывается, его третий сын, Масуд Хаменеи, взял на себя повседневное управление офисом своего отца и служит "основным каналом связи" с лидерами правительства, говорится в сообщении оппозиции.

В сообщении уточняется, что бункер верховного лидера укреплен и содержит систему взаимосвязанных туннелей.

Как пишет британская International Business Times, согласно источникам в разведке, секретный хорошо укрепленный бункер Хаменеи расположен в тегеранском районе Лавизан. Эта сверхсекретная база находится на глубине не менее 90-100 метров под землей и защищена зенитными системами.

Считается, что бункер более защищен, чем подземный ядерный объект в Фордо, который подвергся атаке американских стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 в июне прошлого года.