Поиск

СМИ узнали, что Хаменеи укрылся в бункере в связи с возможным нападением США на Иран

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи укрылся в подземном бункере в преддверии возможного нападения США на Исламскую Республику, сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на оппозиционный новостной сайт Iran International.

Согласно информации, полученной оппозиционным сайтом, Хаменеи ушел в подполье после того, как высокопоставленные чиновники оценили "повышенный риск потенциального нападения США", поскольку Соединенные Штаты перебрасывают значительные военные силы в регион. Указывается, что аятолла Хаменеи был доставлен в бункер вместе со своей семьей и находится под охраной элитного подразделения.

Пока Хаменеи скрывается, его третий сын, Масуд Хаменеи, взял на себя повседневное управление офисом своего отца и служит "основным каналом связи" с лидерами правительства, говорится в сообщении оппозиции.

В миреWSJ узнала, что Трамп не отказался от возможности применить военную силу против ИранаЧитать подробнее

В сообщении уточняется, что бункер верховного лидера укреплен и содержит систему взаимосвязанных туннелей.

Как пишет британская International Business Times, согласно источникам в разведке, секретный хорошо укрепленный бункер Хаменеи расположен в тегеранском районе Лавизан. Эта сверхсекретная база находится на глубине не менее 90-100 метров под землей и защищена зенитными системами.

Считается, что бункер более защищен, чем подземный ядерный объект в Фордо, который подвергся атаке американских стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 в июне прошлого года.

Иран Али Хаменеи США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

 Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 января

В Индии произошла вспышка вируса Нипах

 В Индии произошла вспышка вируса Нипах

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

 Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

МИД Афганистана призвал снять со страны ограничения в банковской сфере и разморозить активы

СМИ сообщили, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби

Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

 Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

Мощнейшая снежная буря охватила большую часть США

В США отменили более восьми тысяч рейсов в ожидании снежного шторма

 В США отменили более восьми тысяч рейсов в ожидании снежного шторма

Умер один из четырех пострадавших при нападениях акул в Австралии

 Умер один из четырех пострадавших при нападениях акул в Австралии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });