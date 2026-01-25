Военно-транспортные самолеты США за последние сутки выполнили серию полетов на Ближний Восток

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Не менее шести тяжелых американских военно-транспортных самолетов C-17А Globemaster III за последние 24 часа совершили полеты на Ближний Восток, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

В частности, американские самолеты с военным грузом, поднимавшиеся с континентальной части США, прибыли на базу Муваффак Салти в Иордании, где размещена крупная группировка американских истребителей, и на базы Аль-Удейд в Катаре, Али Аль-Салем в Кувейте и Принц Султан в Саудовской Аравии.

За последнюю неделю на Ближний Восток транспортники C-17А Globemaster III с военным грузом совершили около 20 рейсов.

Зафиксирована также переброска на Ближний Восток американского самолета EA-37B, предназначенного для подавления систем связи, навигации и радаров противника.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские официальные лица, для защиты от возможных иранских контратак в случае американской военной операции в ближневосточный регион перебрасываются дополнительные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.