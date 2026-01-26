Поиск

Транспортные самолеты ВВС США перебрасывают на Ближний Восток грузы с базы ПВО в Техасе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Военно-транспортные самолеты ВВС США C-17А Globemaster III доставляют на Ближний Восток грузы с аэродрома "Роберт Грей", используемого в том числе армейским полком ПВО в Форт-Кавасосе в штате Техас, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

В миреВоенно-транспортные самолеты США за последние сутки выполнили серию полетов на Ближний ВостокЧитать подробнее

В Форт-Кавасосе размещается 62-й артиллерийский полк ПВО, который располагает зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD, предназначенными для перехвата баллистических целей.

За последние двое суток американские транспортные самолеты осуществили шесть рейсов, в том числе в понедельник, на базу Муваффак Салти в Иордании и один рейс на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские официальные лица, для защиты от возможных иранских контратак в случае американской военной операции в ближневосточный регион перебрасываются дополнительные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

США Ближний Восток Иордания Саудовская Аравия Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ОАЭ заявили, что не позволят использовать свою территорию для ударов по Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Венгрия намерена обратиться в суд из-за решения ЕС отказаться от газа РФ

Кишинев не поддержал идею "Газпрома" о приостановке полномочий руководства "Молдовагаза"

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

 Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

 Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });