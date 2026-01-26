Транспортные самолеты ВВС США перебрасывают на Ближний Восток грузы с базы ПВО в Техасе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Военно-транспортные самолеты ВВС США C-17А Globemaster III доставляют на Ближний Восток грузы с аэродрома "Роберт Грей", используемого в том числе армейским полком ПВО в Форт-Кавасосе в штате Техас, следует из данных авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.

В Форт-Кавасосе размещается 62-й артиллерийский полк ПВО, который располагает зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD, предназначенными для перехвата баллистических целей.

За последние двое суток американские транспортные самолеты осуществили шесть рейсов, в том числе в понедельник, на базу Муваффак Салти в Иордании и один рейс на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские официальные лица, для защиты от возможных иранских контратак в случае американской военной операции в ближневосточный регион перебрасываются дополнительные системы ПВО, включая зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.