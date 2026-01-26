Мишустин встретится с депутатами "ЕР" в рамках подготовки отчета правительства

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 26 января проведёт консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в рамках подготовки к ежегодному отчёту в Государственной Думе.

Традиционные встречи с депутатами в преддверии ежегодного отчёта, который в 2026 году состоится в конце февраля, позволяют обеспечить необходимую координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отметили в пресс-службе правительства.

Со своей стороны, в пресс-службе фракции сообщили со ссылкой на ее руководителя Владимира Васильева, что "Единая Россия" будет первой политической фракцией Госдумы, которая встретится с Мишустиным в рамках подготовки к отчету правительства.

Как сообщал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, "отчет правительства РФ состоится на последней неделе февраля - с 24 по 26 число, окончательная дата будет определена несколько позже".

Традиционно фракции проводят встречи с главой правительства перед отчетом.