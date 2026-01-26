Более 70 человек пострадали от удара молнии на митинге в поддержку Болсонару в Бразилии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Более 70 человек пострадали в результате удара молнии во время митинга сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщает G1.

Инцидент произошел в воскресенье днем на площади у мемориала Жуселину Кубичеку в столице страны. Во время сильного дождя несколько сотен человек ожидали выхода политических соратников экс-президента. Находившиеся на месте ЧП сотрудники службы спасения оперативно оказали первую помощь пострадавшим.

Согласно уточненным данным, 29 человек были госпитализированы, из них восемь находятся в тяжёлом состоянии. Остальным помощь оказали на месте.

Митинг был организован по инициативе депутата Николаса Феррейры и завершал семидневное шествие, в котором участвовали представители правых политических сил и сторонники Болсонару.

Болсонару в ноябре 2025 г. начал отбывать 27-летний срок тюремного заключения, его признали виновным в попытке организации переворота и руководстве преступным сообществом.

Согласно стороне обвинения, возглавляемые Болсонару заговорщики намеревались убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на президентских выборах 2022 г.

Сам Болсонару отрицает, что когда-либо делал что-либо противоречащее закону.

В конце октября 2022 г. в Бразилии во втором туре президентских выборов победил Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. После инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, что в итоге было воспринято как попытка переворота.