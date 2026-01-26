Поиск

Более 70 человек пострадали от удара молнии на митинге в поддержку Болсонару в Бразилии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Более 70 человек пострадали в результате удара молнии во время митинга сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщает G1.

Инцидент произошел в воскресенье днем на площади у мемориала Жуселину Кубичеку в столице страны. Во время сильного дождя несколько сотен человек ожидали выхода политических соратников экс-президента. Находившиеся на месте ЧП сотрудники службы спасения оперативно оказали первую помощь пострадавшим.

Согласно уточненным данным, 29 человек были госпитализированы, из них восемь находятся в тяжёлом состоянии. Остальным помощь оказали на месте.

В миреЭкс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госпереворотеЭкс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госпереворотеЧитать подробнее

Митинг был организован по инициативе депутата Николаса Феррейры и завершал семидневное шествие, в котором участвовали представители правых политических сил и сторонники Болсонару.

Болсонару в ноябре 2025 г. начал отбывать 27-летний срок тюремного заключения, его признали виновным в попытке организации переворота и руководстве преступным сообществом.

Согласно стороне обвинения, возглавляемые Болсонару заговорщики намеревались убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на президентских выборах 2022 г.

Сам Болсонару отрицает, что когда-либо делал что-либо противоречащее закону.

В конце октября 2022 г. в Бразилии во втором туре президентских выборов победил Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. После инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, что в итоге было воспринято как попытка переворота.

Жаир Болсонару Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев считает, что Клуб ядерных держав будет расширяться

Шесть человек погибли из-за снежной бури в США

 Шесть человек погибли из-за снежной бури в США

Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

 Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

В США отменили более 14 тыс. авиарейсов из-за непогоды

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

 Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 января

В Индии произошла вспышка вируса Нипах

 В Индии произошла вспышка вируса Нипах

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

 Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

МИД Афганистана призвал снять со страны ограничения в банковской сфере и разморозить активы

СМИ сообщили, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });