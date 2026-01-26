Поиск

На юге Филиппин затонул паром с более чем 350 пассажирами на борту

Семь человек погибли

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Семь человек погибли, более 200 были спасены при крушении парома на Филиппинах, сообщает Associated Press.

Паром с более чем 350 пассажирами на борту затонул на юге Филиппин после полуночи. Были спасены по меньшей мере 215 пассажиров, семь человек погибли.

По словам представителей береговой охраны, паром направлялся на южный остров Холо в провинции Сулу из портового города Замбоанга. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность судна.

