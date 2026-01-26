Число погибших при крушении парома на Филиппинах выросло до 13 человек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате крушения парома на юге Филиппин выросло до 13 человек, более 100 пропали без вести, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Паром, на борту которого находились более 350 человек, затонул рано утром в понедельник в водах у побережья провинции Басилан на юге Филиппин.

Ранее береговая охрана сообщила, что паром направлялся на южный остров Холо в провинции Сулу из портового города Замбоанга. Отмечалось, что на борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность судна.

Поисково-спасательная операция продолжается.