Жертвами затопления парома на Филиппинах стали 15 человек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тела 15 погибших в результате потопления парома у берегов Филиппин, сообщает Associated Press.

Паром с более чем 350 людьми на борту затонул в ночь на понедельник недалеко от острова на юге Филиппин. Спасено по меньшей мере 316 пассажиров, 15 признаны погибшими, заявили официальные лица.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Паром направлялся на южный остров Холо в провинции Сулу из портового города Замбоанга. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

Отмечается, что паром столкнулся с техническими неполадками и затонул.

Тем не менее командир береговой охраны Ромель Дуа сообщил агентству, что точная причина инцидента пока не установлена, будет проведено расследование.

По его словам, береговая охрана проверила паром перед тем, как он покинул порт Замбоанга, и не было никаких признаков перегрузки.