Частный самолет разбился в аэропорту Бангор в США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Частный самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение в штате Мэн, сообщает CNN со ссылкой на источники. На борту находились восемь пассажиров, их состояние неизвестно.

По данным телеканала, частный самолет разбился при вылете из аэропорта Бангор.

Представители воздушной гавани сообщили, что аварийные службы отреагировали на инцидент около 19:45 по местному времени (03:45 по Москве в понедельник). Аэропорт временно закрыт.

Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны. В штате Мэн температура значительно ниже нуля, а небольшой снегопад приводит к очень плохой видимости, отмечается в сообщении телеканала.