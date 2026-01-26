Поиск

Частный самолет разбился в аэропорту Бангор в США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Частный самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение в штате Мэн, сообщает CNN со ссылкой на источники. На борту находились восемь пассажиров, их состояние неизвестно.

По данным телеканала, частный самолет разбился при вылете из аэропорта Бангор.

Представители воздушной гавани сообщили, что аварийные службы отреагировали на инцидент около 19:45 по местному времени (03:45 по Москве в понедельник). Аэропорт временно закрыт.

Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны. В штате Мэн температура значительно ниже нуля, а небольшой снегопад приводит к очень плохой видимости, отмечается в сообщении телеканала.

США Мэн Бангор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США не показали единой динамики в пятницу

Частный самолет разбился в аэропорту Бангор в США

Число погибших при крушении парома на Филиппинах выросло до 13 человек

Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

 Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе

Медведев считает, что Клуб ядерных держав будет расширяться

Шесть человек погибли из-за снежной бури в США

 Шесть человек погибли из-за снежной бури в США

Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

 Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

В США отменили более 14 тыс. авиарейсов из-за непогоды

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

 Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 января
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });