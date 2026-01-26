Аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил десятки рейсов из-за непогоды

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Франкфурта-на Майне отменил в понедельник почти 100 рейсов из-за снежной бури, сообщает EFE.

"Отмены, главным образом, связаны с погодными условиями", - сказала агентству представитель предприятия.

Сильные снегопады зафиксированы в ряде районов Германии. В некоторых частях страны выпало до 30 см осадков. Сильный снегопад также ожидается в ближайшие дни в Дании и Польше. На юго-востоке Швеции объявили повышенный - оранжевый - уровень опасности из-за непогоды, он будет действовать до вторника включительно.