Число жертв снежного шторма в США достигло 30 человек

Без электричества остаются более 630 000 абонентов

Фото: Albany Times Union via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сильный зимний шторм, охвативший большую часть территории США, привел к гибели не менее 30 человек, сообщает Associated Press.

Среди погибших - двое сбитых снегоуборочной техникой в Массачусетсе и Огайо, подростки, получившие смертельные травмы при катании на санках в Арканзасе и Техасе, а также женщина, тело которой было обнаружено под снегом в городе Эмпория (шт. Канзас). По данным властей Нью-Йорка, только за минувшие выходные на улицах города были найдены тела восьми человек.

Стихия вызвала масштабные перебои в энергоснабжении. По информации портала Poweroutage.com, к вечеру понедельника без электричества оставались более 630 000 абонентов.

Основной удар пришёлся на южные штаты - ледяные дожди повредили линии электропередачи в северной части Миссисипи и отдельных районах Теннесси.

Нарушено авиасообщение: по данным Flightaware.com, в понедельник по всей стране было зафиксировано свыше 12 000 задержек и отмен рейсов. Днём ранее было отменено 45% всех внутренних перелётов - это максимальный показатель с начала пандемии COVID-19.

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что морозы сохранятся: ожидается приток нового арктического воздуха, который усилит похолодание в уже пострадавших от снегопадов и гололёда регионах. Кроме того, синоптики не исключают формирование нового зимнего шторма, который может затронуть Восточное побережье в ближайшие выходные.