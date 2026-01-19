Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Способность собак запоминать новые слова из разговоров хозяев, йога против симптомов опиоидной абстиненции, а также первое успешное аортокоронарное шунтирование с помощью катетеров

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Собаки могут выучить названия новых игрушек, подслушивая разговоры своих хозяев. Однако способны на это не все звери, а только те, которые в целом склонны запоминать названия предметов. Венгерские этологи пришли к выводу, что одаренные знатоки слов способны выучить новые слова, слушая человеческую речь, подобно маленьким детям. Также они могут сопоставить название с предметом, который хозяин только что спрятал. Типичным же собакам просто интересны новые игрушки, но они вряд ли усваивают связь между предметом и названием, подслушивая разговор людей.

- Пуповинная кровь полезна не только для плода, но и для людей с постковидным синдромом. Препарат с ядросодержащими клетками пуповинной крови облегчал симптомы усталости и недомогания. Препарат на основе клеток пуповинной крови ранее разработала биотехнологическая компания StemCyte. В исследовании приняли участие 30 пациентов: 20 в группе исследуемого препарата, 10 в группе плацебо. Это первое клиническое испытание на людях. Участники получили три внутривенные инфузии препарата: в начале исследования, на третьей и шестой неделях. Пациенты стали меньше уставать: показатели физической усталости снижались интенсивнее, чем показатели умственной усталости. Также пациенты стали меньше жаловаться на боль и дискомфорт, улучшились и показатели психического здоровья в отношении тревожности и депрессии.

- Американские врачи впервые в мире провели успешное аортокоронарное шунтирование с помощью катетеров, введенных через периферические сосуды, без разрезов грудной клетки. Вмешательство провели 67-летнему пациенту с биопротезами двух клапанов, чтобы заменить один из них. При этом было необходимо избежать перекрытия устья левой коронарной артерии. Несмотря на высокий риск, врачи были вынуждены прибегнуть к экспериментальной методике. Обычно аортокоронарное шунтирование заключается в наложении сосудистых протезов (шунтов) между восходящей аортой и коронарными артериями. Для этого требуется провести вскрытие грудной клетки и операцию на открытом сердце с применением искусственного кровообращения или без него.

- Индийские врачи выяснили в клиническом исследовании, что йога эффективно помогает бороться с симптомами опиоидной абстиненции. Абстиненция после употребления опиоидов сопровождается соматическими (диарея, боль, лихорадка), психическими (бессонница, тревога и депрессия) и вегетативными (расширение зрачков, насморк, увеличение пульса, тошнота, рвота и потливость) симптомами. Авторы работы полагают, что благодаря коррекции вегетативных нарушений, йога значительно ускорила восстановление пациентов.

- Ученые из четырех стран обследовали 22 пациента с синдромом автопивоварни и 21 их здорового сожителя. Главными производителями спирта при обострениях оказались не грибы, а кишечная палочка и клебсиелла пневмонии. Синдром автопивоварни (синдром кишечной ферментации) – редкое расстройство, при котором в кишечнике человека при участии микроорганизмов периодически или постоянно образуется значимое количество этанола. Это приводит к непроизвольному опьянению, похмелью, поражению различных органов.

- Препараты со статусом прорывной терапии вызывали серьезные побочные эффекты в 2,7 раза чаще, чем остальные лекарства в среднем в год. Для работы исследователи подготовили базу данных по 327 препаратам, одобренным с 2012 по 2019 год управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

- Еще 15 лет назад в Якутии нашли мумию волчонка, жившего 14,4 тысячи лет назад. Как оказалось, в его желудке сохранился кусочек плоти шерстистого носорога – одного из самых последних известных представителей своего вида. По мнению авторов статьи, вымирание шерстистых носорогов произошло, скорее всего, очень быстро. Виной тому могло стать резкое изменение климата около 14,7-12,9 тысячи лет назад. Возможно, в результате него животные лишились привычной среды обитания. До наших дней шерстистые носороги дошли в основном в виде костных и изредка мумифицированных остатков.

- Уровень мозгового тау-белка в крови предложили использовать для мониторинга за состоянием пациентов с инсультом. В исследовании, охватившем более тысячи человек, повышение этого биомаркера ассоциировалось с расширением зоны инфаркта мозга, развитием осложнений и последующей инвалидностью пациентов.

- У детей с мигренью значительно снижено число бактерий Bifidobacterium longum в кишечнике. Испытания на крысах и людях показали, что прием пробиотика с этой бактерией значительно облегчает приступы мигрени. Это происходит за счет снижения нейровоспаления в болевых центрах тройничного нерва.