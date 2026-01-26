В Еврокомиссии рассчитывают на заключение во вторник соглашения о свободной торговле с Индией

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) надеются, что на саммите ЕС-Индия 27 января в Дели будет заключено соглашение о свободной торговле с Индией с охватом крупнейшего в мире рынка, заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Ряд соглашений находятся пока в стадии переговоров, и если они будут успешно заключены, а мы работаем над этим, не покладая рук, партнерство ЕС-Индия может быть поднято на более высокий уровень", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Это включает возможное торговое соглашение, которое позволит создать рынок, охватывающий около двух миллиардов человек, и партнерство в области безопасности и обороны для расширения сотрудничества по оборонной промышленности, морской безопасности, связи и космосу", - сообщила Пинью.

Она отметила, что делегация ЕС во главе с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой находится в Дели. В понедельник они присутствовали в качестве почетных гостей на параде в честь национального праздника - Дня республики. Во вторник состоится двусторонний саммит.