Авианосец ВМС США Abraham Lincoln и корабли сопровождения прибыли на Ближний Восток

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln достигла Ближнего Востока, заявили в понедельник в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Авианосная ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке с целью содействовать региональному миру и безопасности", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

В субботу глава CENTCOM вице-адмирал Брэд Купер прибыл с необъявленным визитом в Израиль для переговоров с властями страны. В понедельник стало известно, что американские военно-воздушные силы отработали операции по быстрому рассредоточению боевой авиации на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники передавало, что президент США Дональд Трамп не отказался от возможности задействовать военную силу в отношении Ирана.