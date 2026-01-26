Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" подошел к побережью Омана

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в понедельник в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море вблизи побережья Омана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

По его данным, на борт авианосца из Омана совершил полет конвертоплан CMV-22B Osprey ВМС США, предназначенный для оперативной доставки грузов, почты и персонала.

Как сообщило в понедельник Центральное командование США, авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток.

"Авианосная ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке с целью содействовать региональному миру и безопасности", - говорилось в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Между тем, как сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности.