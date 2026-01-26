Поиск

Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн" подошел к побережью Омана

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в понедельник в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море вблизи побережья Омана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

В миреТранспортные самолеты ВВС США перебрасывают на Ближний Восток грузы с базы ПВО в ТехасеЧитать подробнее

По его данным, на борт авианосца из Омана совершил полет конвертоплан CMV-22B Osprey ВМС США, предназначенный для оперативной доставки грузов, почты и персонала.

Как сообщило в понедельник Центральное командование США, авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла на Ближний Восток.

В миреВ ОАЭ заявили, что не позволят использовать свою территорию для ударов по ИрануЧитать подробнее

"Авианосная ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке с целью содействовать региональному миру и безопасности", - говорилось в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Между тем, как сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности.

США авианосец Авраам Линкольн Оман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

Что произошло за день: понедельник, 26 января

В ОАЭ заявили, что не позволят использовать свою территорию для ударов по Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Венгрия намерена обратиться в суд из-за решения ЕС отказаться от газа РФ

Кишинев не поддержал идею "Газпрома" о приостановке полномочий руководства "Молдовагаза"

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

 Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

 Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });