В ЕС обеспокоены побегами иностранных боевиков ИГ из сирийских тюрем

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бегство из заключения в Сирии иностранных боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) вызывает серьезную обеспокоенность в ЕС, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"В этом контексте недавнее предполагаемое бегство заключенных, связанных с ИГ, в условиях происходящих боестолкновений, вызывает особую обеспокоенность", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос о позиции ЕС в отношении находящихся в заключении в Сирии боевиков ИГ, прибывших в регион воевать в рядах террористической группировки из стран Европейского союза.

"Мы внимательно следим за ситуацией, включая перевод остающихся заключенных боевиков, в том числе иностранных террористов-боевиков, в Ирак", - добавил аль-Ануни.

Как сообщалось, сирийские правительственные силы 23 января взяли под контроль севернее города Эр-Ракка тюрьму "Аль-Актан", где содержатся члены ИГ. Тюрьма перешла в ведение МВД Сирии, его служащие изучают следственные дела заключенных. По данным местных властей, в "Аль-Актане" находятся 2 тыс. заключенных. Сколько из них членов ИГ, не указывалось.

До этого, по информации Associated Press, войска вошли на территорию тюрьмы в городе Эш-Шаддад на востоке Сирии. Из учреждения, пользуясь хаосом, успели сбежать 120 членов ИГ, большинство из которых впоследствии удалось задержать. Затем военные также заняли тюрьму и лагерь беженцев в Аль-Холе, где держат соответственно бойцов ИГ и членов их семей.

ЕС ИГ Сирия Ирак
