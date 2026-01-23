Поиск

Сирийские войска на севере страны установили контроль над тюрьмой, где содержатся боевики ИГ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные силы в пятницу взяли под контроль севернее города Эр-Ракка тюрьму "Аль-Актан", где держат членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Associated Press (AP).

Ранее в рамках договоренностей между Дамаском и курдским ополчением его отряды отошли из этой зоны. Тюрьма перешла в ведение МВД Сирии, его служащие изучают следственные дела заключенных.

По данным местных властей, в "Аль-Актане" находятся 2 тыс. заключенных; сколько из них членов ИГ, не указывается.

Между тем, 800 бойцам возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) дали возможность уйти на запад к Кобани, который до сих пор контролируют СДС. В СДС отметили, что при поддержке международной коалиции во главе с США их отряды завершили вывод из района тюрьмы "Аль-Актан"

До этого, напоминает AP, в понедельник войска вошли на территорию тюрьмы в городе Эш-Шаддад на востоке Сирии. Из учреждения, пользуясь хаосом, успели сбежать 120 членов ИГ, большинство из которых впоследствии удалось задержать. В среду военные также заняли тюрьму и лагерь беженцев в Аль-Холе, где держат соответственно бойцов ИГ и членов их семей.

AP отмечает, что ранее на этой неделе США объявили о начале перевода в Ирак некоторых из 9 тыс. заключенных, связанных с ИГ и распределенных более чем по десятку центров содержания на северо-востоке Сирии под контролем СДС.

Во вторник посол США в Турции, спецпосланник по Сирии Том Баррак заявил, что значение СДС в борьбе с ИГ в Сирии "во многом исчерпана" из-за намерения Дамаска взять на себя обязанности в сфере безопасности. Баррак отметил, что в этой связи США не заинтересованы поддерживать отдельную роль СДС.

Ранее к сирийским войскам перешел контроль над провинциями Дейр-эз-Зор и Эр-Ракка на востоке Сирии, включая расположенные там месторождения нефти и газа. Согласно новым договоренностям Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.

Издание The National со ссылкой на источники передавало, что Центральное командование ВС США порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам после потери своего оплота в Алеппо.

Сирия ИГ ИГИЛ СДС Сирийские демократические силы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

 Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

Из Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

 Премьер Японии распустила нижнюю палату парламента

Что случилось этой ночью: пятница, 23 января

Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

 Фондовые индексы США выросли на фоне ослабления геополитической напряженности

Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

 Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

РФ выразила готовность направить в Совет мира $1 млрд из замороженных активов

Трамп не против, если РФ направит средства в Совет мира по Газе
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });