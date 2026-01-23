Сирийские войска на севере страны установили контроль над тюрьмой, где содержатся боевики ИГ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные силы в пятницу взяли под контроль севернее города Эр-Ракка тюрьму "Аль-Актан", где держат членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает Associated Press (AP).

Ранее в рамках договоренностей между Дамаском и курдским ополчением его отряды отошли из этой зоны. Тюрьма перешла в ведение МВД Сирии, его служащие изучают следственные дела заключенных.

По данным местных властей, в "Аль-Актане" находятся 2 тыс. заключенных; сколько из них членов ИГ, не указывается.

Между тем, 800 бойцам возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) дали возможность уйти на запад к Кобани, который до сих пор контролируют СДС. В СДС отметили, что при поддержке международной коалиции во главе с США их отряды завершили вывод из района тюрьмы "Аль-Актан"

До этого, напоминает AP, в понедельник войска вошли на территорию тюрьмы в городе Эш-Шаддад на востоке Сирии. Из учреждения, пользуясь хаосом, успели сбежать 120 членов ИГ, большинство из которых впоследствии удалось задержать. В среду военные также заняли тюрьму и лагерь беженцев в Аль-Холе, где держат соответственно бойцов ИГ и членов их семей.

AP отмечает, что ранее на этой неделе США объявили о начале перевода в Ирак некоторых из 9 тыс. заключенных, связанных с ИГ и распределенных более чем по десятку центров содержания на северо-востоке Сирии под контролем СДС.

Во вторник посол США в Турции, спецпосланник по Сирии Том Баррак заявил, что значение СДС в борьбе с ИГ в Сирии "во многом исчерпана" из-за намерения Дамаска взять на себя обязанности в сфере безопасности. Баррак отметил, что в этой связи США не заинтересованы поддерживать отдельную роль СДС.

Ранее к сирийским войскам перешел контроль над провинциями Дейр-эз-Зор и Эр-Ракка на востоке Сирии, включая расположенные там месторождения нефти и газа. Согласно новым договоренностям Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.

Издание The National со ссылкой на источники передавало, что Центральное командование ВС США порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам после потери своего оплота в Алеппо.